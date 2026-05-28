Osorio vence "el bloqueo mental" para llegar una tercera fase en su sexto Roland Garros

En su sexta participación en Roland Garros, la jugadora colombiana, de 24 años, consiguió pasar a la tercera ronda, que, de momento, es también su tope en un Grand Slam (en Wimbledon de 2021 llegó a esa instancia). Su rival será la rusa rusa Anna Kalinskaya (24º del mundo).

"Llegué a pensar en un momento que se escapaba otra vez, pero eso mi emoción y las lágrimas (al final del partido)", contó la tenista de Cúcuta, en alusión a las cuatro bolas de partido que había desperdiciado.

"Yo solo me decía: 'bueno ya pasó, tengo que dejarlo ir y seguir en el punto a punto y seguir luchando'", confesó.

Osorio, número 86 del mundo, analizó cómo ha sido la evolución de su juego: "Estoy siendo un poco más agresiva, lo cual me da más puntos, también cometo más fallos, pero me da más seguridad y me está dando resultado", agregó.

"Lo que me queda ahora -agregó- es seguir jugando el punto a punto, seguir creyendo en las oportunidades que tengo y si estoy acá es porque tengo la mismo chance que tienen todas".

Del duelo de tercera ronda, que la podría llevar a unos octavos de final históricos para ella, Osorio hizo una breve valoración sobre Kalinskaya, a la que se ha enfrentado en el circuito en tres ocasiones, dos a favor de la sudamericana.

"Juega muy bien, muy recto, es bastante agresiva, pero ahorita yo creo que lo más importante va a ser recuperar, tengo un día más de descanso, así que voy a tratar de recuperar lo mejor posible para entrar lo más fresca", expuso.

La colombiana explicó que su tenis "depende mucho de sus piernas" por lo que dijo que hará "lo mejor posible" para cuidar de ellas.