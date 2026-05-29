Djokovic, el último campeón

Un día después del estrépito provocado por la derrota del italiano Jannik Sinner, el máximo favorito para la victoria en ausencia del lesionado Carlos Alcaraz, el torneo despidió a uno de los candidatos más serios para el triunfo.

El ganador de 24 'grandes' se inclinó contra una estrella ascendente, el brasileño Joao Fonseca, de 19 años, que por segunda vez en su carrera le derrotó tras remontarle dos sets, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, en medio de un público enfervorecido en favor del de Ipanema y del mismo calor asfixiante que se había cobrado a Sinner.

Fonseca se medirá a otro tenista que tuvo que remontar dos sets para alcanzar los octavos, el noruego Casper Ruud, doble finalista en París, que aunque está lejos de su mejor momento sigue siendo uno de los tenistas más sólidos sobre tierra batida. Buena prueba de ello fue su victoria contra el estadounindense Tommy Paul, 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(4) y 7-5 en 4 horas y 43 minutos para alcanzar los octavos por cuarta vez en su carrera.

Con esta nueva baja, emerge con fuerza el nombre del alemán Alexander Zverev, por ránking, experiencia y galones, aunque a sus 29 años no ha levantado todavía un Grand Slam. El favorito número 2, finalista en 2024, superó al francés Quentin Halys, 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2, en un partido que acabó bien entrada la madrugada.

El alemán ha disputado todos los octavos de final de París desde 2018, además de su final ha sido tres veces semifinalista y otras tantas cuartofinalista.

Zverev se medirá en octavos contra el neerlandés Jesper de Jong, 106 del mundo, rescatado para el cuadro final de la fase previa, que nunca antes había llegado a tercera ronda de un Gran Slam.

Solo dos tenistas habían llegado tan lejos en Roland Garros tras haber sido rescatados de la fase previa para integrar el cuadro principal: el checo Stanislav Birner en 1978 y el belga David Goffin en 2012.

La de Djokovic no fue la única sorpresa del día, aunque sí la que tuvo una mayor repercusión.

El australiano Alex de Minaur, que partía con el cartel de octavo favorito, se inclinó ante el checo Jakub Mensik, que se repuso de un set en blanco, 0-6, 6-2, 6-2 y 6-3, para alcanzar los octavos de final de un Grand Slam por segunda vez consecutiva, tras haberlo hecho en el Abierto de Australia.

Su rival hacia cuartos será el ruso Andrey Rublev, undécimo favorito, que sí mantuvo los galones ante el portugués Nuno Borges, 7-5, 7-6(2) y 7-6(2).

El otro duelo de octavos de final lo jugarán dos españoles, Pablo Carreño, que se clasificó por primera vez para esa ronda desde 2021, tras derrotar al argentino Thiago Tirante, 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4, contra el joven Rafael Jódar, debutante en el torneo, que se impuso en cinco sets al estadounidense Alex Michelsen, 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3.

Más previsible aparece el cuadro femenino, donde superaron ronda la polaca Iga Swiatk, tercera favorita, la ucraniana Elina Svitolina, séptima, y la rusa Mirra Andreeva, octava.

La polaca, que persigue su quinta corona en París, se impuso a su compatriota Magda Linette, 6-4, 6-4, y desafiará a la ucraniana Marta Kostyuk, reciente ganadora del torneo de Madrid y que encadena en tierra batida, donde no ha perdido ningún partido este año, el último lo ganó contra la suiza Viktorija Glubic, 6-4 y 6-3.

Svitolina, que a sus 31 años parece haber recobrado la frescura, se clasificó para los octavos por cuarta temporada consecutiva a expensas de la alemana Tamara Korpatsch, 6-2, 6-3. La ganadora del pasado torneo de Roma se medirá a la suiza Belinda Bencic, undécima del mundo, que se impuso a la estadounidense Peyton Stearns, 6-3 y 6-3.

Andreeva jugará los octavos por tercer año consecutivo en un torneo donde hace dos alcanzó las semifinales con 17 años. La pupila de Conchita Martínez se impuso a la checa Marie Bouzkova, 6-4 y 6-2, y que jugará contra la suiza Jil Teichmann, sorprendente vencedora del duelo ante la checa Karolina Muchova, décima favorita, 6-1 y 7-5.

El otro octavo lo jugará la rumana Sorana Cirstea, 18 del mundo, que venció a la argentina Solana Sierra, 6-0, 6-0, contra la china Xiyu Wang, 148 del ránking, que se impuso a la ucraniana Yuliia Starodubtseva, 55 del mundo.