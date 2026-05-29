Joao Fonseca ve un torneo más abierto tras haber eliminado a Djokovic

"Está claro que ahora hay más oportunidades, están los Sascha (Alexander Zverev), Casper (Ruud) y otros", declaró en rueda de prensa, tras la histórica victoria ante el ganador de 24 'grandes', al que remontó dos sets y doblegó tras casi cinco horas de partido.

Después de las eliminaciones del serbio y del italiano Sinner el jueves, ya no quedan campeones de Grand Slam en el actual cuadro parisino, por lo que un jugador estrenará su casillero de 'grandes'.

"Ahora mismo solo me estoy enfocando partido a partido. Para mí, ya es un gran logro el simple hecho de poder jugar mis primeros octavos de final por primera vez (en un Grand Slam), así que solo voy a disfrutar el momento", matizó el ganador en 2025 de los torneos de Buenos Aires y Ginebra.

Respecto al encuentro con 'Nole', al que ganó 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 en casi cinco horas, dio la clave de cómo consiguió no salirse del partido a pesar de estar dos sets abajo.

"Simplemente me mantuve enfocado punto por punto, sin pensar en que todavía tenía que ganar tres sets más; solo pensaba en aguantar. También me di cuenta de que él estaba un poco más cansado y eso me dio algo más de esperanza", explicó.

Al término del encuentro, Fonseca desveló que Djokovic le dio la enhorabuena en portugués ('parabéns') y contó cómo le costó dormir en la víspera.

También evitó valorar las críticas que había recibido en Brasil antes de Roland Garros por su supuesta mala forma y aseguró que "intenta estar pendiente de las redes sociales lo menos posible".

"Cada uno tiene su personalidad, sus quejas, y tenemos que respetar a cada uno, aunque yo no les guste o me tengan envidia", incidió Fonseca, la mayor irrupción tenística en su país desde Gustavo Kuerten (triple campeón de Roland Garros, 1997, 2000 y 2001).