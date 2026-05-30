Cerúndolo elimina al español Landaluce y mantiene el pabellón argentino en París

Dos días después de haber eliminado al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, el menor de los Cerúndolo volvió a sobreponerse a una dura batalla en cinco sets, con muchas alternativas.

A sus 24 años, no había superado nunca hasta ahora la segunda ronda de un Grand Slam y se verá en París entre los 16 mejores, tras una batalla de casi seis horas frente a un debutante en la competición.

Su oponente por un puesto en cuartos de final será el italiano Matteo Berrettini, verdugo del argentino Francisco Comesaña.

Fue la segunda derrota argentina del día, tras la de Francisco Cerúndolo, que perdió ante el estadounidense Zachary Svajda.

Landaluce, que a sus 20 años descubría Roland Garros, tras haber perdido en primera ronda en el Abierto de Australia, aspiraba a ser el tercer español en octavos de final, que este domingo disputarán en un duelo fratricida Pablo Carreño y Rafael Jódar.