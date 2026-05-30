Tabilo se suma al club de los octavos en París a costa de la estrella local Kouame

Tabilo, de 28 años, se convierte en el cuarto chileno que se mete entre los 16 mejores del Grand Slam de tierra batida en lo que va de siglo, tras Fernando González (2003, 2008 y 2009), Cristian Garín (2021) y Nicolás Jarry (2023).

El número 36 del ránking tuvo que sobreponerse a la presión de la grada de la pista Suzanne Lenglen, la segunda más importante del complejo, desatada en su apoyo al joven francés, invitado por los organizadores, que se había convertido en una de las sensaciones del torneo.

Un apoyo que le valió para entrar en tromba en el duelo y colocarse 3-1, ventaja que le sirvió para notarse el primer set.

Pero Tabilo supo domesticar el talento del francés, el último que resta en el cuadro masculino, a base de sobriedad desde el fondo de la pista que fue minando al rival.

El chileno no perdió los nervios pese a los constantes gestos de Kouame pidiendo el apoyo del público y su tenis fue siendo cada vez más efectivo, a medida que las dudas aparecían en el rival de 17 años.

La resistencia del francés creció en el cuarto set, cuando se repuso de un 4-2 en contra para forzar un juego de desempate que fue muy igualado. Hasta cinco bolas de partido necesitó el chileno para cerrar el duelo.

Tabilo firma su mejor actuación en la gira de tierra este curso, en la que los resultados habían sido irregulares, con excepción del 'challenger' que se apuntó en Aix-en-Provence.

Pero en los tres Masters 1.000, Montecarlo, Madrid y Roma, se quedó en la segunda ronda, además de haber caído en la primera de Múnich. En Valencia, hace una semana, ya dio síntomas de mejoría alcanzando la semifinal.

En París comenzó contundente contra el polaco Kamil Majchrzak y superó sin jugar la segunda ronda por la retirada del monegasco Valentin Vacherot.

Su rival por un puesto en cuartos de final será el ganador del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto favorito, y el estadounidense Brandon Nakashima.