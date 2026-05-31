Jódar: "Llevo aquí cinco meses, no puedo pensar en lo que pasará en tres años"

"Todo lo que se dice no van a impedir que siga siendo la misma persona, que intente seguir mejorando. El tiempo y los resultados dirán en qué posición puedo estar. Este año es para aprender. Llevo aquí cinco meses, no sé lo que pasará en dos o tres años", comentó el jugador en un encuentro con medios españoles tras imponerse a su compatriota Pablo Carreño por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, en la primera ocasión en su carrera en la que remontó dos sets en contra.

Poco antes Carreño había asegurado que en poco tiempo le veía compitiendo con los dos capos del circuito, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

"Tenemos que estar con los pies en el suelo y pensar en el presente. Me estoy encontrando muy bien en las condiciones me están favoreciendo. Ahora hay que intentar disfrutar y no pensar en el futuro", agregó el tenista de 19 años.

Jódar no quiere mirar las estadísticas que le colocan en una trayectoria de los grandes, que en ocasiones como Federer, Nadal y Djokovic necesitaron de más Grand Slam para alcanzar los cuartos.

"Eso no significa que yo vaya a ganar tanto como han ganado ellos, que vaya a ser igual que ellos. Me centro en que estoy trabajando bien, me estoy sintiendo bien en la pista y todos los partidos me los tomo como un aprendizaje", comentó.

El tenista agregó que "el mejor entrenamiento son los partidos", porque en los entrenamientos no se viven las condiciones que en los torneos.

Sobre la relación con su padre aseguró que le ayuda a ver cosas que él no ve. "Las personas que están fuera ven muchas cosas que cuando estás jugando no aprecias, no puedes estar a mil cosas. Que haya una persona ahí, sobre todo si es mi padre, que me conoce bien, es de agradecer".

"Ha viajado conmigo en todos los torneos y eso es un esfuerzo, pero creo que lo lleva bien y nos llevamos muy bien, tenemos una conexión muy buena", agregó.

En París cuenta con un grupo de amigos que han viajado con él y que se hacen sentir en la pista, donde hasta ahora no le ha faltado el aliento del público.

Roland Garros es el primer Grand Slam donde avanza, lo que le está dejando tiempo para preparar los partidos, pero poco para otras actividades, porque "en los torneos te centras en el tenis".

"Al final vas del hotel al club y del club al hotel. Cuando tengo algo de tiempo me gusta estar relajado en el hotel, hablando con amigos por teléfono o viendo alguna serie", dijo el tenista, que reveló que ahora está viendo la nueva temporada de 'La casa de papel'.

Jódar se medirá por un puesto en semifinales contra el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, en un duelo que le permitirá descubrir la pista Philippe Chatrier, la central de Roland Garros.

"Será una experiencia bonita, es el tipo de partidos que cuando eres niño y ves estos torneos por la tele quieres jugar. Intentaré disfrutar al máximo", aseguró.

El español ya sabe lo que es cruzar su raqueta contra uno de los mejores del mundo, algo que hizo contra Sinner en cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid.

"Conozco ese nivel. Aquí será diferente, es otro partido, otras condiciones e incluso otro formato. Sé que tengo que dar lo mejor de mi y disfrutar. No todos los días juegas contra el número 3 del mundo", dijo.