Jódar remonta al magisterio de Carreño camino de sus primeros cuartos de Roland Garros

El madrileño, 29 del mundo, ganó 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, en 3 horas y 41 minutos, su segunda victoria consecutiva a cinco sets, para totalizar 19 sobre arcilla este curso, una más que el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo.

Ganador de Marrakech, semifinalista en Barcelona y cuartofinalista en Madrid y Roma, Jódar se convierte en el octavo tenista menor de 20 años que alcanza los cuartos de Roland Garros en este siglo, tras el suizo Roger Federer, los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic, el letón Ernests Gulbis, el italiano Jannik Sinner y el danés Holger Rune.

Su rival por un puesto en las semifinales saldrá del duelo entre el alemán Alexander Zverev, favorito número 2, y el neerlandés Jesper de Jong, rescatado de la fase previa.

Jódar sigue avanzando en un año que él mismo siempre califica de aprendizaje y envió un mensaje de agradecimiento al público que empieza a considerarle como una de las estrellas del circuito: "Estamos en París pero me he sentido como en Barcelona o Madrid".

El joven español tuvo muchos problemas en la primera parte del partido, cuando Carreño, que a sus 34 años regresaba a los octavos de final de un Grand Slam tras cuatro años de ausencia en las rondas finales por una lesión de codo, imponía su ritmo.

Juego largo, batalla táctica que el veterano tenista supo dar para superar el 3-0 inicial y acabar por apuntarse los dos primeros sets.

El tercero parecía tener otra pinta y cuando iba 1-2 en su contra Carreño pidió asistencia médica por problemas en su brazo derecho, el mismo con el que hasta ese momento estaba dictando el rumbo del partido.

"Era difícil aguantar su juego, tenía que mantenerme firme mentalmente y tratar de no cometer errores", dijo Jódar.

El panorama cambió totalmente desde entonces y Jódar, que no bajó la presión, empezó a dominar el juego, apoyando en su destructora derecha que Carreño ya no estaba en condiciones de contrarrestar.

Los juegos fueron cayendo del lado del madrileño, que acabó cerrando el duelo que le coloca entre los ocho mejores de un torneo al que llegó como una joven promesa, pero con los focos sobre su espalda ante la ausencia de su compatriota Carlos Alcaraz.

Sus actuaciones en la gira de tierra habían levantado una gran expectativa y el tenista ha ido recibiendo cada vez más atención de los medios internacionales.