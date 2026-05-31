Swiatek pierde ante Kostyuk y Roland Garros se queda sin ganadoras del torneo

Una nueva sorpresa en una edición del Grand Slam parisiense que se está caracterizando por las derrotas de los favoritos, tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

La eliminación de Swiatek en octavos se produce un día después de que perdiera en tercera ronda la estadounidense Coco Gauff, defensora del título.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y finalista de la pasada edición, refuerza su condición de favorita para la victoria final.

Se medirá este lunes en octavos de final a la japonesa Naomi Osaka, que nunca había alcanzado esa ronda en un torneo sobre tierra batida. Esas dos tenistas son las únicas que quedan en el cuadro femenino que han levantado al menos un Grand Slam.

En el masculino no queda ninguno que lo haya hecho, tras las derrotas sufridas por el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic, el suizo Stan Wawrinka y el croata Marin Cilic, mientras que el austríaco Dominic Thiem perdió en la fase previa.

Solo quedan tres finalistas de Grand Slam en el cuadro masculino, el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, el noruego Casper Ruud, que jugó dos en París, y el italiano Matteo Berretini, que llegó a la de Wimbledom.

Kostyuk, en plena forma sobre todo en tierra batida, donde no ha perdido un partido este año, en el que se ha apuntado los torneos de Ruán y Madrid.

La favorita número 15, de 23 años, que nunca antes había superado los octavo en París, buscará los segundos cuartos de su carrera en un Gran Slam, tras haber disputado los del Abierto de Australia en 2024.

Su rival será la ganadora del duelo entre su compatriota Elina Svitolina, séptima favorita y reciente ganadora del torneo de Roma, y la suiza Belinda Bencic, undécima cabeza de serie.

También se clasificó para cuartos de final la veterana rumana Sorana Cirstea, que a sus 36 años jugará los cuartos de final de París quince años después de que marcara en el Grand Slam de tierra batida su techo en un Grand Slam, que también logró en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

La rumana, que ha dejado entrever que podría poner fin a su carrera, se deshizo de la china Xiyu Wang, 6-3 y 7-6(4) y se medirá a la vencedora del duelo entre la rusa Mirra Andreeva, octava favorita, que buscará sus terceros cuartos de final consecutivos en Roland Garros, y la suiza Jil Teichmann, que jugará los octavos por segunda vez en su carrera.