Tenis
31 de mayo de 2026 a la - 16:30

Zverev: "Jódar es un juador increíblemente especial"

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París, 31 may (EFE).- El alemán Alexander Zverev alabó a su rival en cuartos de final de Roland Garros, el español Rafael Jódar, que consideró un tenista "increíblemente especial".

Por EFE

"Es capaz de acelerar la pelota de los dos lados, es increíblemente especial. Es un jugador muy ofensivo, muy joven y con un enorme talento. Estoy deseando afrontarlo", aseguró el germano tras superar su duelo de octavos ante el neerlandés Jasper de Jong, 7-6(3), 6-4 y 6-1.

Zverev aseguró que Jódar está en ese momento de su carrera en el que empieza a afrontar a los grandes del circuito y puede hacerlo con menos presión.

"Son periodos muy bonitos para todos los jugadores, no tienes presión, eres más libre, empiezas a experimentar todas esas cosas fantásticas por primera vez", aseguró el tenista de 29 años.