Zverev: "Jódar es un juador increíblemente especial"

"Es capaz de acelerar la pelota de los dos lados, es increíblemente especial. Es un jugador muy ofensivo, muy joven y con un enorme talento. Estoy deseando afrontarlo", aseguró el germano tras superar su duelo de octavos ante el neerlandés Jasper de Jong, 7-6(3), 6-4 y 6-1.

Zverev aseguró que Jódar está en ese momento de su carrera en el que empieza a afrontar a los grandes del circuito y puede hacerlo con menos presión.

"Son periodos muy bonitos para todos los jugadores, no tienes presión, eres más libre, empiezas a experimentar todas esas cosas fantásticas por primera vez", aseguró el tenista de 29 años.