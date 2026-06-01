Auger-Aliassime elimina a Tabilo y Berretini a Juanma Cerúndolo

Félix Auger-Aliassimese convirtió en el primer canadiense en alcanzar los cuartos de final de los cuatro Grand Slam.
Lea más: Dani Vallejo: multa récord de 65.000 euros por sus palabras machistas
El chileno Alejandro Tabilo se despide de París habiendo firmado su mejor actuación en un ‘grande’, un salto en su carrera profesional, derrotado por 6-3, 7-5 y 6-1 en dos horas y seis minutos.
Auger-Aliassime se medirá por un puesto en semifinales contra el italiano Flavio Cobolli, 14 del mundo, verdugo del estadounidense Zakharia Svajda, 6-2, 6-3, 6-7 (3) y 7-6 (5).
El italiano Matteo Berrettini, que en tercera ronda salvó dos bolas de partido ante el también argentino Francisco Comesaña, se impuso sobre Juan Manuel Cerúndolo por 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6), en dos horas y 32 minutos.
Berrettini, que por lesiones había estado ausente en las cinco últimas ediciones del Grand Slam de tierra batida, se medirá por un puesto en semifinales contra el ganador del duelo entre su compatriota Matteo Arnaldi y el estadounidense Frances Tiafoe.