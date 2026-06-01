Auger-Aliassime elimina a Tabilo y Berretini a Juanma Cerúndolo

El canadiense Félix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie, puso fin al sueño del chileno Alejandro Tabilo en los octavos de final de Roland Garros, mientras que el italiano Matteo Berrettini se cobró la venganza de su compatriota Jannik Sinner y derrotó en octavos de final de Roland Garros al verdugo del #1 del mundo, Juan Manuel Cerúndolo.