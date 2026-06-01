Tenis
01 de junio de 2026 a la - 14:25

Auger-Aliassime elimina a Tabilo y Berretini a Juanma Cerúndolo

Félix Auger-Aliassime (25 años) festeja el triunfo logrado sobre el chileno Alejandro Tabilo, en tres sets.
Félix Auger-Aliassime (25 años) festeja el triunfo logrado sobre el chileno Alejandro Tabilo, en tres sets.171954+0000 THOMAS SAMSON

El canadiense Félix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie, puso fin al sueño del chileno Alejandro Tabilo en los octavos de final de Roland Garros, mientras que el italiano Matteo Berrettini se cobró la venganza de su compatriota Jannik Sinner y derrotó en octavos de final de Roland Garros al verdugo del #1 del mundo, Juan Manuel Cerúndolo.

Por ABC Color

Félix Auger-Aliassimese convirtió en el primer canadiense en alcanzar los cuartos de final de los cuatro Grand Slam.

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El chileno Alejandro Tabilo se despide de París habiendo firmado su mejor actuación en un ‘grande’, un salto en su carrera profesional, derrotado por 6-3, 7-5 y 6-1 en dos horas y seis minutos.

Auger-Aliassime se medirá por un puesto en semifinales contra el italiano Flavio Cobolli, 14 del mundo, verdugo del estadounidense Zakharia Svajda, 6-2, 6-3, 6-7 (3) y 7-6 (5).

Matteo Berrettini (30 años) dejó en camino al argentino Juan Manuel Cerúndolo.
Matteo Berrettini (30 años) dejó en camino al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El italiano Matteo Berrettini, que en tercera ronda salvó dos bolas de partido ante el también argentino Francisco Comesaña, se impuso sobre Juan Manuel Cerúndolo por 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6), en dos horas y 32 minutos.

Berrettini, que por lesiones había estado ausente en las cinco últimas ediciones del Grand Slam de tierra batida, se medirá por un puesto en semifinales contra el ganador del duelo entre su compatriota Matteo Arnaldi y el estadounidense Frances Tiafoe.