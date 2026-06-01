Cerúndolo, pelea y aprendizaje

"Este torneo ha sido para mi un aprendizaje nuevo, he jugado partidos largos, contra rivales duros y he sabido controlar partidos que eran de nivel muy alto. Creo que pude competir muy bien, por eso me voy contento", aseguró Cerúndolo que por primera vez accedió a los octavos de final de un Grand Slam.

En esa fase no pudo derrotar al italiano Matteo Berrettini, que impuso su experiencia para ganar 6-3, 7-6(2) y 7-6(6), para regresar a los cuartos de final de París cuatro años después y tras haber superado un calvario de lesiones.

Berrettini era el segundo italiano que encontraba en su camino el menor de los Cerúndolo, que contra pronóstico eliminó en segunda ronda al número 1 del mundo, Jannik Sinner, un triunfo que él mismo consideró "anecdótico", puesto que el calor acabó derritiendo a su rival, que se desplomó cuando había ganado los dos primeros sets y dominaba 5-1 el tercero.

"Cuando te enfrentas a los mejores te hacen darte cuenta de que te falta mejorar, hay que seguir trabajando y eso te lleva a seguir aprendiendo. De las victorias también se aprende, así que creo que de este torneo me llevo muchas lecciones", indicó.

Una experiencia que, reconoció, le faltó ante Berrettini, jugador que regresa al más alto nivel y que pese a ser el cuartofinalista de peor ránking desde 2007, su trayectoria indica que está por encima de lo que indica ese número.

"Estuvo más cómodo que yo en la pista, es un tenista muy fuerte y me costó estar a su altura durante los dos primeros sets, estuve un poco pasivo. Creo que debería haber estado más agresivo", dijo el jugador.

Cerúndolo, que se quedó a las puertas de convertirse en el segundo argentino en activo en acceder a los cuartos de Parí, tras Tomás Martín Etcheverry, afirmó que de rivalizar a un tenista tan experimentado como Berrettini, de 30 años y antiguo finalista en Wimbledon, "también se aprenden muchas cosas".

Juanma fue el segundo argentino consecutivo que caía a manos de Berrettini, que en la ronda anterior apartó a Francisco Comesaña, quien dispuso de dos bolas de partido antes de perder en cinco sets.

El argentino ha dejado en este Roland Garros muestras de pundonor en este Roland Garros, sobre todo en su dura tercera ronda contra el español Martín Landaluce, al que derrotó en cinco sets y tras casi seis horas de juego, el tercer partido más largo de la historia del torneo.

Fue el último de los once tenistas que empezaron en el cuadro masculino de Roland Garros, que contó también con Solana Sierra en el cuadro femenino.