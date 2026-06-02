Zverev baja a Jódar a la tierra

El germano, que disputará la quinta semifinal de París en los últimos seis años, contra el brasileño Joao Fonseca o el checho Jakob Mensik, demostró su condición de mejor clasificado que sigue en el torneo y dejó en evidencia las lagunas que todavía arrastra el español, afectado por la fatiga de las batallas que le han conducido a completar el mejor torneo de su corta carrera.

En 2 horas y 25 minutos sufrió Jódar su cuarta derrota de esta temporada sobre arcilla, donde con 19 victorias lidera la carrera por delante del italiano Jannik Sinner, una trayectoria que había levantado expectativas de cara al Grand Slam de tierra batida.

El joven español, que inició el año como 168 del mundo, llamaba a la puerta del top-20 gracias a su buen hacer en París, pero también a su victoria en Marrakesh, sus semifinales en Barcelona y los cuartos en Madrid o París.

Así ingresó en el top-100 en marzo, entre los 50 mejores en abril y acabó a las puertas de Roland Garros entre los 30, debutando en el torneo parisiense como cabeza de serie.

Pero como ya le sucedió en Madrid, donde no pudo poner en apuros a Sinner, le faltó algo de tenis para hacer descarrilar a un Zverev que tuvo rachas de alta calidad.

Las necesitó para contrarrestar el ímpetu inicial del joven español, que llegó a colocarse 5-2 y a tener un servicio a su favor para anotarse el primer set. Pero ahí emergió el alemán, elevó el nivel de su juego y empató a 5.

La experiencia se impuso en el juego de desempate, en el que Zverev comenzó una dinámica de dominio que no supo romper el español, que solo sumó un juego en el segundo set.

A remolque también en el tercero desde que cedió su saque inicial, Jódar tuvo ocasión de reengancharse al disponer de una bola de rotura en el octavo, pero la desaprovechó, una de las asignaturas pendientes que ha dejado a lo largo de todo el torneo.

Ya no soltó la presa el germano, finalista en 2024, que regresa a unas semifinales de las que el año pasado fue apeado por el serbio Novak Djokovic, lo que demuestra la fiabilidad que tiene sobre la tierra batida francesa.

"Este triunfo es importante, pero mi objetivo es conseguir el trofeo y todavía quedan dos partidos para conseguirlo. Eso es lo realmente importante", dijo, y confesó haber comenzado nervioso y algo sorprendido por el juego de Jódar, pero destacó que supo adaptarse.

De sus anteriores semifinales destaca la de 2022, cuando tuteó al español Rafael Nadal, antes de sufrir una durísima lesión que le impidió acabar el partido.

Con su victoria número 33 de la temporada, la decimoctava en arcilla, donde solo ha perdido cuatro partidos, presenta una hoja de servicios de una gran regularidad.

Se convierte en el noveno tenista que alcanza cinco semifinales en Roland Garros, tras haber conseguido su victoria número 43 en el torneo.

El triunfo contra Jódar, uno de los más destacados representantes de la joven generación que empuja desde abajo, Zverev puede cobrar una confianza que hasta ahora no ha mostrado.

Su rival también será un joven, Fonseca, de 19 años, o Mensik, de 20, ambos neófitos en estas alturas del torneo y de ningún otro 'grande', ahí donde el alemán acumula tres finales.