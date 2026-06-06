Luis Guto Miguel, primer brasileño que gana el júnior de Roland Garros

El tenista de 17 años, cuarto del mundo en júnior y primer cabeza de serie, se impuso en la final al estadounidense Michael Antonius, 6-3 y 6-4, en la primera final que alcanzaba un brasileño en 59 años.

Guto Miguel se convierte en el cuatro ganador de Grand Slam de su país, tras Thiago Fernandes en el Abierto de Australia de 2010, Thiago Seyboth Wild, en el de Estados Unidos de 2018 y Joao Fonseca en ese mismo torneo en 2023.

"Cuando era pequeño siempre veía los partidos de Djokovic pero ahora son un gran fan de Fonseca, es increíble lo que hace", dijo.

El tenista recordó "la gran historia que Brasil tiene en Roland Garros", donde Gustavo Kuerten ganó tres títulos (1997, 2000 y 2001) y "Fonseca ha marcado esta semana". "Yo aporto mi piedra al edificio para Brasil, que está viviendo un buen momento".

"Me gusta mucho jugar ante los fans, sobre todo en Brasil, que ante todo es un país de fútbol y que están acostumbrados a animar", dijo el joven tenista.

Originario de Goiania, el tenista se mudó a Brasilia con 14 años para entrenar en la academia de Santos Dumont, a las órdenes de Kiki Grangeiro.