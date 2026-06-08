Zverev se asienta en el tercer puesto mundial tras su victoria en Roland Garros

Campeón olímpico en Tokio 2020, y ahora campeón de Roland Garros, Zverev suma 1.600 puntos tras su paso por el Abierto de Francia, y se posiciona detrás del español Carlos Alcaraz, que pierde 2.000 puntos tras no participar en el Grand Slam, y del italiano Jannik Sinner, que ocupa la primera plaza y que también pierde 1.250 puntos después de caer en segunda ronda.

Por su parte, Flavio Cobolli logró irrumpir en el top 10 mundial tras alcanzar su primera final en un Grand Slam y sube cuatro puestos gracias a los 1.200 puntos que suma tras su paso por el torneo francés.

El canadiense Felix Auger-Aliassime se coloca como la cuarta mejor raqueta del mundo tras alcanzar los cuartos de final en Roland Garros, en donde cayó ante el finalista Cobolli, y recoge 390 puntos para subir dos puestos.

El gran perjudicado del fin de semana ha sido el serbio Novak Djokovic, que perdió en tercera ronda ante el brasileño Joao Fonseca y desciende al séptimo lugar en el ránking. Mientras, el canadiense Auger-Aliassime asciende al cuarto puesto, el estadounidense Ben Shelton es quinto y el australiano Álex De Miñaur avanza a la sexta plaza.

Tras alcanzar los cuartos de final, el español Rafael Jódar sube seis puestos, hasta el número 23, mientras que su compatriota Alejandro Davidovich avanza al puesto 22 mundial.

Por su parte, el español Martín Landaluce adelanta once puestos, hasta la posición 58, y su compatriota Pablo Carreño otros dieciocho, hasta el 71.