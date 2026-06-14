Robin Montgomery gana en Bolduque por la retirada de Barbora Krejcikova

Montgomery, de 21 años y procedente de la fase previa, se plantó en la primera final de su carrera tras completar un torneo sensacional que vio culminado con victoria debido a la incomparecencia de su rival.

Krejcikova, ganadora de Roland Garros en 2021 y de Wimbledon en 2024, regresaba a una final dos años después de ganar su segundo Grand Slam y tras recuperarse de sendas lesiones en la espalda y el muslo izquierdo que la mantuvieron casi un año apartada de la competición.

"Lamento anunciar que me veo obligada a retirarme de la final del torneo por motivos de salud. No me encontraba bien y, tras consultar con el equipo médico, ha quedado claro que no estoy en condiciones de competir hoy. Tenía muchas ganas de jugar la final y luchar por el título, pero hoy no es posible", dijo la checa en un comunicado.

Montgomery se convierte en la tercera estadounidense en ganar el torneo de S-Hertogenbosch (Bolduque) después de Alison Riske-Amritraj, que ganó en 2019, y Coco Vandeweghe, que se lo llevó en 2014 y 2016.