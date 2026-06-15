Sara Sorribes: "Mi objetivo es volver a lo máximo que pueda, todavía me queda cuerda"

La tenista, de 29 años, anunció en 2025 una retirada temporal del tenis profesional alegando problemas de salud mental y volvió seis meses después.

"Sentí que había vida mucho más allá, que había muchas otras cosas y que había una manera distinta de poder encarar el deporte. Ahora lo estoy viviendo con mucha ilusión, con muchas ganas, entrenando fuerte e intentando conseguir mis objetivos pero desde otra manera y permitiéndome un poquito más y entendiéndome mejor", subrayó la castellonense en declaraciones a la Agencia EFE en un acto organizado por Nara Seguros.

Durante el evento, Sorribes recordó cómo "dentro de la pista empezaba a tener un comportamiento peor" y declaró que, a día de hoy, dejar el tenis esos seis meses fue la decisión de la que mas se alegra.

"Mi objetivo es volver a lo máximo que pueda y quiero pensar que todavía me queda cuerda. Yo me encuentro muy bien y tengo una madurez y una experiencia que me pueden ayudar, mi intención es ir a todo lo que pueda, pero creo que también existe ese término medio entre intentar darlo todo y saber cuándo parar", comentó Sorribes a EFE.

Sobre la posibilidad de volver a representar a España, esta vez en la Billie Jean King Cup, torneo en el que eliminaron a Eslovenia para clasificar a las finales del próximo septiembre, Sorribes reconoció que representar a España le ha dado "los mejores momentos deportivos" de su carrera.

Bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a su compañera Cristina Bucsa, Sara Sorribes no se olvida de los próximos Juegos de Los Ángeles 2028: "aún siento que todavía estoy volviendo, pero lógicamente me encantaría estar. Con el ránking que tengo (249) ahora mismo estoy un poco lejos todavía pero es un objetivo en mi cabeza y lo he tenido siempre presente, ojalá pueda volver a disfrutarlo".