Bouzkova y Ann Li refuerzan su condición de favoritas

Bouzkova alargó su buena racha con su incontestable triunfo sobre la británica Hannah Klugman por 7-5 y 6-2. Se enfrentará a la alemana Tatjana Maria en cuartos.

Ann Li, situada en el puesto 29 del 'ranking', apunta a cabeza de serie en Wimbledon. Remontó a la australiana Taylah Preston por 5-7, 6-2 y 6-2, y jugará contra la suiza Victoria Golubic, que superó a la turca Zeynep Sonmez en tres sets, por 7-5, 4-6 y 6-4.

Los cuartos de final se completaron con la victoria de la checa Karolina Pliskova ante la estadounidense Caty McNally por 6-4 y 7-6(3). Se medirá a la australiana Talia Gibson.