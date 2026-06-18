Holger Rune renuncia a Wimbledon y aplaza su regreso a las pistas

El danés, se 23 años, que llegó a ser el cuarto jugador del mundo, quiere tener más tiempo antes de volver al circuito.
"Tras una cuidadosa consideración, hemos decidido que Holger no competirá en Wimbledon este año. Su rehabilitación continúa progresando muy bien. Tanto su tendón de Aquiles como su rodilla responden positivamente y está progresando de forma constante en todos los aspectos. Todas las pruebas también son muy buenas. Su movilidad en la pista mejora continuamente, y ahora puede entrenar a un alto nivel durante periodos prolongados sin ningún problema", anunció su equipo en redes sociales.
El jugador señaló que "faltar a Wimbledon no es una decisión fácil, pero el objetivo a largo plazo sigue sin cambios: regresar más fuerte y listo para competir al más alto nivel". "Me estoy acercando cada día, es muy satisfactorio sentir el progreso", añadió.
Rune tenía previsto regresar en el torneo de Hamburgo, en el inicio de la temporada de tierra, y disputar Roland Garros, pero ha aplazado paulatinamente su vuelta a la competición. Ahora renuncia a Wimbledon y fija su retorno tras la temporada de hierba.