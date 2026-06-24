Cerúndolo avanza a tercera ronda de Eastbourne; Tirante y Etcheberry, eliminados

En un partido en el que el octavo cabeza de serie del torneo desplegó un sólido juego en la primera manga que sentenció rápidamente por 6-2.

Sin embargo el juego se volvió altamente competitivo en el segundo parcial, donde el británico ajustó los tiros, apoyado por su público, pero el argentino aguantó el intenso juego y se llevó el desempate para cerrar el partido por 7-6 (2).

Con esta victoria Cerúndolo selló su pase a la tercera ronda, en la que se medirá al británico Toby Samuel (142), verdugo de otro argentino, Thiago Tirante, 54 del ránking ATP y que cayó ante el británico Samuel Toby, 142 del mundo, por 6-1 y 7-6 (9) en una hora y 23 minutos.

Toby, uno de los perdedores de la previa que entró finalmente en el cuadro por la baja del argentino Francisco Cerúndolo, ganador el pasado domingo en el torneo de Queen's, realizó un partido muy completo para imponerse a Tirante.

El primer set fue de claro dominio para Toby, pero en el segundo Tirante mejoró su servicio y llegó a tener opciones de ganarlo, aunque la potencia que demostró el británico desniveló la balanza a su favor.

A Tirante le penalizó su resto, con solo un 23 % de acierto por un 46 % de su rival, y las cinco dobles faltas que cometió con su saque, algo que aprovechó Toby, muy seguro con su servicio, ya que logró un 88% de puntos ganados en el primero.

El tercer argentino que disputó su partido este miércoles, Tomás Martín Etcheberry (32), tampoco corrió la misma suerte que Cerúndolo y cayó eliminado por el canadiense Gabriel Diallo (91) por 7-6 (11), 6-3 y 6-2 en dos horas y media de partido.

El canadiense se medirá al británico Jack Draper (160) en los cuartos de final del torneo.