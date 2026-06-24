Tenis
24 de junio de 2026 a la - 10:10

Jessica Bouzas cae con estrépito frente a Madison Keys

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Redacción deportes, 24 jun (EFE).- La española Jessica Bouzas se despidió este miércoles en octavos de final del torneo de Eastbourne (Reino Unido), de categoría WTA 250 y disputado en tierra, al caer de forma contundente con la estadounidense Madison Keys por 6-0 y 6-1 en solo 54 minutos.

Por EFE

Bouzas, número 48 del ránking WTA, no pudo prolongar contra Madison Keys, segunda cabeza de serie, las buenas sensaciones mostradas en su estreno en el torneo frente a la británica Alicia Dudeney (6-0 y 6-3).

Keys se mostró contundente con su saque y segura en las recepciones y no dio ninguna opción a Bouzas, que no ganó ni un solo juego en el primer set y se despidió del torneo tras perder en menos de una hora.

La tenista gallega llegó a Eastbourne tras ser cuartofinalista en Nottingham (Inglaterra), también sobre hierba, donde cayó frente a la estadounidense Emma Navarro por 7-6 (6) y 6-2 el pasado viernes.