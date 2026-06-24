Toby sorprende a Tirante

Toby, uno de los perdedores de la previa que entró finalmente en el cuadro por la baja del argentino Francisco Cerúndolo, ganador el pasado domingo en el torneo de Queen's, realizó un partido muy completo para imponerse a Tirante.

El primer set fue de claro dominio para Toby, pero en el segundo Tirante mejoró su servicio y llegó a tener opciones de ganarlo, aunque la potencia que demostró el británico desniveló la balanza a su favor.

A Tirante le penalizó su resto, con solo un 23% de acierto por un 46% de su rival, y las cinco dobles faltas que cometió con su saque, algo que aprovechó Toby, muy seguro con su servicio, ya que logró un 88% de puntos ganados en el primero.