Chris Evert anuncia que vuelve a tener cáncer de ovario

La exjugadora, de 71 años, hizo pública su situación en las redes sociales. "Siempre he creído en la importancia de ser abierta y honesta sobre mi salud. El fin de semana pasado, tras someterme a tomografías computarizadas y tomografías por emisión de positrones (PET), supe que mi cáncer de ovario había reaparecido".

"Ya me operaron como primer paso en mi tratamiento y recuperación, y comenzaré la quimioterapia en las próximas semanas. Por este motivo, no asistiré a Wimbledon este año y me alejaré de mis compromisos profesionales durante los próximos meses para centrarme en mi salud", añadió en su comunicado la legendaria estadounidense.

"El cáncer de ovario es implacable, pero mantendré el optimismo y la determinación de seguir luchando. Estoy profundamente agradecida a mi equipo médico, a mi familia, a mis amigos y a todos los que me han brindado su apoyo y ánimo. Espero verlos a todos pronto", concluye el anunció de Chris Evert que como jugadora ganó dieciocho títulos del Grand Slam y mantuvo una histórica rivalidad en la pista con Martina Navratilova.

Evert ganó siete títulos de Roland Garros, seis del Abierto de Estados Unidos, tres de Wimbledon y dos del Abierto de Australia. Llegó a ser número uno del mundo en septiembre de 1975.