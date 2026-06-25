Juan Manuel Cerúndolo cae ante el británico Samuel

Cerúndolo cedió en una hora y 23 minutos de partido por 3-6 y 4-6 ante un tenista que procedía de la previa y que accedió al cuadro gracias a la baja precisamente de Francisco Cerúndolo, y que en la ronda precedente se impuso a otro jugador argentino, Thiago Agustín Tirante.

Número 142 del 'ranking' mundial y ganador de cuatro torneos del circuito challenger, el británico, de 23 años, ha conseguido emular al australiano Aleksandar Vukic y al estadounidense Jenson Brooksby, que alcanzaron las dos últimas finales en Eastbourne (ambos perdieron ante Taylor Fritz) como 'perdedores afortunados' (lucky losers) de la previa.