Davidovich: "La clave ha sido estar tranquilo mentalmente"

"Parece una chorrada, pero cenar todos los días con el equipo, disfrutar, salir a pasear y estar tranquilo mentalmente ha podido ser la clave, no enfocarse solo en tenis, que es una de las cosas en las que Pepo me ayuda, no sobrepensar qué pasará mañana, vivir más el presente", indicó tras llegar a su sexta final ATP.

Respecto al partido, el malagueño incidió en los pequeños detalles: "El primer set ha sido por pocos detalles, creía que iríamos al desempate y ahí me crecería. Luego tuve que aprovechar los primeros juegos del segundo set para venirme arriba y lo logré, eso fue la clave para ganar el segundo y el tercer set ha vuelto a ser de detalles que lo definen, en el 40-0 en lugar de tirar la bola fuera he intentado aprovechar la oportunidad para que se me diese, y con el 5-4 tenía que ser agresivo y que hubieran los menos peloteos posibles", explicó.

El tenista agradeció el apoyo de la afición mallorquina: "Es muy importante la gente, hay momentos en los que ellos te ponen más presión inconscientemente y es importante tener público a tu favor para los momentos claves, en el juego del 4-4 yo me vengo arriba en esos momentos, esa también ha sido la clave de la victoria", destacó.