El colombiano Galán y el peruano Varillas encabezan el cuadro del Challenger de Quito

El Challenger tendrá lugar en las canchas de arcilla del Rancho San Francisco, entre el 28 de junio y el 5 de julio, con la participación de tenistas de nueve países, procedentes de Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana y Ecuador.

Todas las invitaciones (wild cards) de la orgnaización fueron en esta ocasión para tenistas ecuatorianos. Ángel Véliz, Mario Galárraga y Felipe Rivadeneira jugarán el cuadro principal, mientras Martín Maldonado, Lucas Yúnez y Jorge Ruiz competirán en las rondas clasificatorias.

Las rondas preliminares se jugarán el domingo 28 y lunes 29 de junio, y los jugadores deben ganar dos partidos para clasificar al cuadro principal, que se disputará del lunes 29 de junio al domingo 5 de julio con un cuadro de 32 tenistas en la modalidad individual.

El director del torneo, Andrés Gómez, señaló este viernes en una rueda de prensa que "es muy importante retomar a Quito en el calendario de actividades del Challenger Tour de la ATP".

"Este tipo de torneos son los que te comienzan a abrir paso hacia los torneos mayores. De aquí han salido muchos de los mejores jugadores del mundo”, manifestó Gómez.

Mientras, Luis Adrián Morejón, que organiza el torneo junto a Gómez, apuntó que "la idea es sembrar bien el proyecto y mantenernos acá, tal como en Guayaquil, donde ya llevamos 21 años". "Esperemos que este sea el primero de 30 torneos en Quito. Estamos muy felices y contentos", deseó.