La final entre Zizou Bergs y Ugo Humbert, pospuesta al domingo

El partido, que se detuvo con 2-1 y 30-15 para el tenista galo, con el saque a favor del belga, cuando solo se había jugado un cuarto de hora, no se pudo reanudar. La lluvia irrumpió en varias ocasiones y la organización decidió suspender el choque este sábado y aplazar la final al domingo.

Bergs y Humbert, que se jugarán el título del torneo de Easbourne, sobre hierba, se enfrentarán pocos días después, en la primera ronda de Wimbledon tal y como deparó el sorteo del tercer Grand Slam del curso.