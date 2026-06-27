Muchova, campeona en Bo Homburg tras la retirada de Osaka

Muchova, finalista de Roland Garros hace tres temporadas, se situó en el torneo alemán en la novena final de su carrera, la tercera en el 2006 y la primera sobre césped también.

Tras ganar este año en Doha, y en Seúl en 2019, la checa conquistó el tercer título de su carrera tras la retirada de Naomi Osaka, que ya había perdido el primer set por 6-1 y perdía en el segundo por 1-0 cuando decidió parar de jugar tras 46 minutos.

Osaka, otrora número uno del mundo y ganadora de cuatro torneos del Grand Slam, llegó a la final sin ceder ningún set durante el recorrido. El primero fue contra Muchova.