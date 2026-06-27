Paula Badosa: "Estoy con ganas de competir y eso es lo importante"

"En Berlín me sentí muy bien jugando. Llevaba semanas entrenando muy bien y estoy con ganas de competir que es lo más importante. Estoy entrenando muy bien y ojalá pueda extrapolarlo a la competición", afirmó Badosa, que llega tras quedar eliminada en cuartos en Berlín.
"Quiero disfrutar. Al final los objetivos están siempre ahí, pero quiero ir partido a partido. Tengo ganas de batallar y quiero estar muchas rondas aquí. No estoy en el ranking que quiero y aunque suena a barbaridad no voy a estar feliz estando en el top50 o en el top30. La gente que me conoce sabe donde quiero estar", añadió.
Badosa, cuyo mejor resultado en Wimbledon es la cuarta ronda, debutará ante la estadounidense Emma Navarro, número 24 del ranking: "Va a ser un partido difícil. Sabía que al no ser cabeza de serie iba a tener un partido complicado".
La tenista quiso cerrar el capítulo tras su ruptura con el griego Stefanos Tsitsipas y explicó que no quiere hablar más del tema.
"No quiero dar más explicaciones. Todo cae por su propio peso y simplemente quería explicar como persona y como mujer que pasamos por situaciones que no nos gustan y que había más cosas detrás que solo lesiones. He sufrido durante un año tanto mi entorno como yo y verme bien me dio la fuerza de explicar por todo lo que había pasado. No quiero nombrarle más y quiero pasar página y cerrar un capítulo para sentirme más libre", reconoció.