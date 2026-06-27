Tenis
27 de junio de 2026 a la - 12:05

Paula Badosa: "Estoy con ganas de competir y eso es lo importante"

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Londres, 27 jun (EFE).- Paula Badosa, número 140 del ránking WTA, declaró que está ansiosa por competir en Wimbledon y remarcó que no va a estar feliz estando entre las 30 mejores del mundo porque la gente sabe cual es el lugar dónde quiere estar.

Por EFE

"En Berlín me sentí muy bien jugando. Llevaba semanas entrenando muy bien y estoy con ganas de competir que es lo más importante. Estoy entrenando muy bien y ojalá pueda extrapolarlo a la competición", afirmó Badosa, que llega tras quedar eliminada en cuartos en Berlín.

"Quiero disfrutar. Al final los objetivos están siempre ahí, pero quiero ir partido a partido. Tengo ganas de batallar y quiero estar muchas rondas aquí. No estoy en el ranking que quiero y aunque suena a barbaridad no voy a estar feliz estando en el top50 o en el top30. La gente que me conoce sabe donde quiero estar", añadió.

Badosa, cuyo mejor resultado en Wimbledon es la cuarta ronda, debutará ante la estadounidense Emma Navarro, número 24 del ranking: "Va a ser un partido difícil. Sabía que al no ser cabeza de serie iba a tener un partido complicado".

La tenista quiso cerrar el capítulo tras su ruptura con el griego Stefanos Tsitsipas y explicó que no quiere hablar más del tema.

"No quiero dar más explicaciones. Todo cae por su propio peso y simplemente quería explicar como persona y como mujer que pasamos por situaciones que no nos gustan y que había más cosas detrás que solo lesiones. He sufrido durante un año tanto mi entorno como yo y verme bien me dio la fuerza de explicar por todo lo que había pasado. No quiero nombrarle más y quiero pasar página y cerrar un capítulo para sentirme más libre", reconoció.