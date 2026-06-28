Bergs estrena su palmarés con victoria en Eastbourne

Un día después de lo previsto por el aplazamiento debido a la lluvia, cuando solo se habían disputado tres juegos del primer set, la final se retomó con una ventaja mínima de 2-1 a favor del tenista galo, que se llevó ese primer asalto.

Los dos siguientes sets fueron de dominio de Bergs, que se recompuso en Eastbourne tras sumar cinco derrotas seguidas en primera ronda en los anteriores torneos. En la hierba del torneo inglés sumó el primer título ATP de su carrera, ya que anteriormente perdió la final de Auckland, en el 2025, contra el francés Gael Monfils.

Humbert, por su parte, se quedó sin el primer trofeo de la temporada y sin ampliar un palmarés que luce siete títulos del circuito.

Zizou Bergs y Ugo Humbert volverán a enfrentarse en solo dos días en la primera ronda de Wimbledon.