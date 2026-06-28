Tsitsipas rompe con su padre Apostolos como entrenador

"Cuanto mayor me hago, más difícil me resulta mantener una relación estable con mi padre en comparación a cuando era más pequeño, con 18, 19 o 20 años. Creo que mi padre necesita otras cosas, al igual que yo. Lo percibí en la dinámica diaria de nuestra colaboración. Siento que hemos llegado a un punto en el que ahora busco algo completamente distinto", dijo el exnumero 3 del mundo en una entrevista al portal Sport DNA e Grecia.
"Últimamente, tener a mi padre a mi lado me reconforta pero no es la solución para dar el siguiente paso y hacer algo diferente en mi carrera. Por supuesto, lo quiero mucho y deseo lo mejor para él, pero ahora mismo estoy pensando en mí y en lo que es mejor para mí", indicó el tenista ateniense.
Tsitsipas piensa que no hay vuelta atrás y que no volverá a cooperar con su padre. No es la primera vez que Stefanos deja a su padre fuera del equipo, pero esta es la definitiva.
"No creo que vuelva. Todo esto es muy delicado. Es difícil porque hemos pasado muchos años juntos de gira, pero ahora que lo pienso, creo que no volveremos a trabajar juntos en el futuro. Ahora quiero empezar a tomar mis propias decisiones y decidir por mí mismo. Creo que mi padre tiene mucho que ofrecer a mis otros hermanos que son jóvenes prometedores; ahí es donde debería centrarse. Tengo otras cosas en mente que no creo que encajen con la forma en que hemos estado trabajando juntos últimamente", explicó.
Stefanos asume lo difícil que es asimilar la situación para su padre. "No sería fácil para ningún padre aceptarlo, pero sobre todo para él. No sería fácil para ningún padre haber trabajado con su hijo durante tantos años y que de repente se ponga fin a todo. Le llevará tiempo aceptarlo, igual que antes cuando nos separamos. Aquella vez, sin embargo, dejé una pequeña puerta abierta. Creo que ahora tiene mucho que ofrecer a los demás, pero para mí creo que ya ha ofrecido todo lo que podía ofrecer. No creo que haya nada más por el momento. Lo hemos analizado todo, lo hemos dicho todo. Busco conocimiento y otra perspectiva del tenis, y quiero una segunda opinión que me guíe y me ayude con ciertas decisiones en mi carrera".
Ahora, Stefanos está trabajando con Thomas Perrin, de la academia de Patrick Mouratoglou, quien se encargará de la "supervisión" y también estará, siempre que sea posible, al lado del tenista griego. Con este equipo está en Wimbledon.
"Ahora estoy trabajando con Thomas Perrin, quien ha estado en el programa de alto rendimiento de la Academia durante muchos años y también ha trabajado con otros atletas. Además, contaré con la supervisión de Patrick Mouratoglou, quien participará en algunos torneos siempre que pueda. No sabemos cuándo, ya que su agenda está muy apretada. Por lo tanto, Thomas será mi entrenador estos días y durante las próximas semanas. Ambos trabajarán juntos", añadió Tsitsipas.
"Es una solución hasta fin de año, aunque existe la posibilidad de que continuemos después del final de la temporada. Esto no significa que dejaremos de trabajar con Patrick y Thomas, pero por el momento estoy comprometido hasta fin de año, con la opción de continuar después", dijo Stefanos, que iniciará su andadura en Wimbledon este lunes ante el francés Hugo Gaston.