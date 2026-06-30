Tenis
30 de junio de 2026 a la - 15:35

Zverev bate al alemán Blockx, pero se deja un set por el camino

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Londres, 30 jun (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y vigente campeón de Roland Garros, batió en su debut en Wimbledon al belga Alexander Blockx, que le arrebató un set, por 6-4, 6-7 (8), 7-6 (5) y 7-6 (0).

Por EFE

El partido, que se resolvió en 2 horas y 59 minutos, estuvo marcado por la máxima igualdad, en la que ambos tenistas no dieron apenas oportunidades en el saque.

Un único 'break' del alemán en el primer set fue decisivo para que Zverev se adelantará en el marcador, pero el belga no perdió la cara al partido y se impuso en la segunda manga por medio de una muerte súbita de dieciocho puntos.

La paridad se mantuvo en el tercer y cuarto set, pero esta vez los dos 'tie-breaks' cayeron en el lado del alemán, que el año pasado perdió en su debut.

En segunda ronda, Zverev se enfrentará al francés Valentin Royer, que derrotó al británico Harry Wendelken por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-3.