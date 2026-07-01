Cobolli acaba con Mariano Navone y deja Wimbledon sin argentinos

El transalpino, décimo del mundo, tardó res horas y media en remontar la ventaja inicial del sudamericano al que ya había ganado hace dos años en Umag (Croacia), sobre tierra.

El adiós de Navone supone que los nueve jugadores argentinos del torneo masculino no alcanzaron la segunda ronda, lo que iguala el récord negativo de las raquetas de este país en el tercer Grand Slam de la temporada.

Anteriormente, en 1997, Argentina también se quedó sin representantes en la primera ronda del torneo al que acudió con solo un jugador. En esta ocasión había nueve jugadores.

Navone se une a Francisco Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Thiago Tirante, Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo que iniciaron el cuadro masculino de Wimbledon.

Mientras, Cobolli jugará en segunda ronda con el australiano James Duckworth que superó al neerlandés Tallon Griekspoor.