El partido entre Jódar y Carreño, suspendido por falta de luz

El asturiano, bronce olímpico en Pekín 2020, aventajaba al madrileño, vigésimo tercer favorito, por 6-3, 3-6, 6-1 y 1-2, después de dos horas y media de partido y cuando Jodar reclamó la presencia del médico para ser atendido del tobillo izquierdo.

Ya no se reanudó el partido. El supervisor y el juez de silla decidieron que se jugara ya el jueves, en el segundo turno, alrededor de las 14.30 horas locales. El duelo, el segundo entre ambos después del que jugaron en Roland Garros, con triunfo en cinco sets, épico, de Jódar, fue fijado en la pista 2, la tercera en relevancia del All England Club, sin techar y sin luz artificial.

No fue el único encuentro alterado por la oscuridad porque el que disputaban el estadounidense Brandon Nakashima y el alemán Jan Lennard Struf, que iba al quinto set, también fue pospuesto al término de la cuarta manga.

Hasta ese momento daba la sensación de que el partido transcurría al antojo de Carreño que tuvo en su mano también el duelo de Roland Garros, el único cara a cara hasta ahora de ambos y que ganó Jódar en cinco sets, cuando el asturiano empezó a sentir dolor en el hombro derecho.

Jódar empezó bien, con rotura, pero fue lo que tardó en meterse en el duelo Carreño que, por primera vez en su carrera disputaba la segunda ronda de Wimbledon. El triunfo ante el canadiense Denis Shapovalov el pasado lunes fue el primero que logró en ocho participaciones en el All England Club. Sin embargo, esta vez tenía tomada la medida al partido.

El madrileño, presente en su primer torneo sobre hierba al que llegó tras tener que recuperarse de una lesión en el abdominal, fue contracorriente, con vavienes. A tirones. Mejoró en el segundo set pero se hundió en el tercero. Después, un resbalón feo le hizo daño en la pierna izquierda. Aún así siguió pero en el tercer intercambio del tercer juego del cuarto set pidió la asisntencia del médico para tratarse del tobillo.

Ahí se detuvo el choque que se reanudará el jueves. Carreño a un juego de cumplir su revancha. Jódar, a dos de remontar.