Tenis
01 de julio de 2026 a la - 09:30

El peruano Buse termina su andadura en Wimbledon

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Londres, 1 jul (EFE).- El peruano Ignacio Buse, número 34 del ranking ATP, cayó este miércoles en la segunda ronda de Wimbledon ante el estadounidense Jenson Brooksby por 6-2, 6-2 y 6-3 y se despide del torneo británico.

Por EFE

En su primera participación, Buse, que ganó en su debut ante el estadounidense Emilio Nava, no estuvo cómodo y apenas puso resistencia.

En el primer set, perdió el servicio en dos ocasiones, en la segunda manga, hasta en tres ocasiones.

Esto le afectó mentalmente y Brooksby le pasó por encima para cerrar el duelo por 6-3.

El estadounidense, que iguala su mejor resultado en el All England, se verá las caras en tercera ronda con el ganador del encuentro entre el italiano Jannik Sinner, número 1 y vigente campeón, y el portugués Nuno Borges.