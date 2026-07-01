El peruano Buse termina su andadura en Wimbledon

En su primera participación, Buse, que ganó en su debut ante el estadounidense Emilio Nava, no estuvo cómodo y apenas puso resistencia.

En el primer set, perdió el servicio en dos ocasiones, en la segunda manga, hasta en tres ocasiones.

Esto le afectó mentalmente y Brooksby le pasó por encima para cerrar el duelo por 6-3.

El estadounidense, que iguala su mejor resultado en el All England, se verá las caras en tercera ronda con el ganador del encuentro entre el italiano Jannik Sinner, número 1 y vigente campeón, y el portugués Nuno Borges.