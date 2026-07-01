Gauff sobrevive a una gran Solana Sierra

Sierra tuvo el triunfo en su mano y solo claudicó en el 'super tie break', por 3-6, 6-3 y 7-6(7). Fue la tercera victoria en otros tantos encuentros de la estadounidense ante la argentina, la primera en hierba y la segunda en este 2026 tras roma, en tierra.

La marplatense, que eleva su situación en el ránking WTA hasta el puesto 82, estuvo a dos puntos de ganar a la norteamericana, ganadora de dos títulos del Grand Slam, Abierto Estados Unidos 2023 y Roland Garros 2025. Sacó la argentina con 5-4 en el tercer set. Pero Gauff no dio opción.

Gauff jugará en tercera ronda con su compatriota Claire Liu que ganó a la turca Zeynep Sonmez.