Jessica Bouzas, en tercera ronda por tercer año seguido

La gallega, que ya el pasado año alcanzó en Londres los octavos de final, tardó dos horas y seis minutos en repetir triunfo sobre Yastremska en este mismo escenario. En el 2025, la española ganó a la ucraniana en Wimbledon. No hubo revancha para la jugadora de Odesa que había vencido por primera vez, meses atrás, a su adversaria, en el torneo de Parma, en tierra.

Bouzas logró su tercera victoria en cuatro partidos sobre Yastremska, no se descompuso a pesar de que el desempate del segundo set terminó del lado de su adversaria y recuperó el pulso del choque en el definitivo.

Jessica Bouzas se enfrentará en el tercer tramo a la ganadora del partido entre su compatriota Sara Sorribes y la estadounidense Jessica Pegula.