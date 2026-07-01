Krejcikova elimina a Andreeva, campeona de Roland Garros

La pupila de la española Conchita Martínez, quinta del mundo, se despidió por la vía rápida en el All England Club batida por la checa de 30 años que tardó dos hora y 44 minutos en alcanzar la tercera ronda.

Andreeva llegó a Londres sin triunfo alguno en hierba porque cayó en el primer partido del torneo de Bad Homburg ante su compatriota EKaterina Alexandrova. Tras superar a la polaca Magda Linette en su puesta en escena en Wimbledon fue a menos ante Krejcikova que solo había ganado uno de los cuatro partidos previos entre ambas.

La rusa, que lanzó la raqueta a su silla tras perder el encuentro y quedar eliminada, salvó seis puntos de partido antes de claudicar. Krejcikova, otrora número dos del mundo, jugará en tercera ronda ante su compatriota Nikola Bartunkova que eliminó a KAterina Siniakova por 6-2 y 6-4.