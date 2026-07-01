Las Finales WTA se mudan a Indian Wells

El torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras y a las ocho mejores parejas de dobles de la temporada, colofón a cada cierre de curso, el también conocido como 'torneo de Maestras', se había disputado en Arabia Saudita en el 2024 y 2025 y, en principio, también tenía consensuada la organización de este 2026.

"El Indian Wells Tennis Garden ofrece un escenario excepcional para las Finales de la WTA», declaró Valerie Camillo, presidenta de la WTA. «Desde sus instalaciones de primer nivel y su apasionada afición hasta su probada capacidad para albergar eventos de tenis de élite, la sede ofrece todo lo necesario para mostrar lo mejor del tenis femenino. Nos entusiasma traer las Finales de la WTA al sur de California y seguir consolidando uno de los campeonatos más importantes del deporte mundial".

Considerado uno de los destinos más importantes del tenis, el Indian Wells Tennis Garden combina infraestructura de primer nivel, excelentes servicios para jugadores y aficionados, y una larga trayectoria ofreciendo experiencias de tenis de élite.

Indian Wells forma parte del calendario del tenis. Acoge cada año, en marzó, un evento mixto de Masters 1000 masculino y WTA 1000, femenino. "La WTA pidió cambiar de escenario de las Finales WTA y la Federación Saudí aceptó y se puso fin al acuerdo que era inicialmente de tres años".

“Nos sentimos honrados de colaborar con la WTA para albergar las Finales de la WTA en el Indian Wells Tennis Garden”, declaró Philippe Dore, Director de Marketing del Indian Wells Tennis Garden. “Recibir a las mejores jugadoras del mundo en la sede del BNP Paribas Open para las Finales de fin de año es una magnífica oportunidad para celebrar el tenis femenino. Esperamos ofrecer un recinto y un ambiente de primer nivel, a la altura de uno de los eventos más importantes de este deporte”.