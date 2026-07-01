Magadan-Pucinelli y Casanova-Osorio jugarán los cuartos de final del Challenger de Quito

El argentino Casanova derrotó en octavos de final al mexicano Luis Carlos Álvarez por 7-5 y 6-2; el brasileño Pucinelli de Almeida venció por 6-2y 6-0 al chileno Daniel Núñez; entretanto, el colombiano Osorio se impuso por 4-6, 6-3 y 6-2 al chileno Matías Soto, que había sido ubicado como segundo cabeza de serie del torneo.
Mientras que el mexicano Magadan derrotó por 6-1 y 6-4 al peruano Juan Pablo Varillas, sembrado como tercer cabeza de serie.
Tras los resultados de este miércoles en cuartos de final se enfrentarán: Magadán-Pucinelli y Casanova-Osorio, en las pistas de tierra batida del club Rancho San Francisco de la capital ecuatoriana.