Magadan-Pucinelli y Casanova-Osorio jugarán los cuartos de final del Challenger de Quito

Guayaquil (Ecuador), 1 jul (EFE).- El argentino Hernán Casanova jugará contra el colombiano Juan Osorio y el mexicano Alan Magadan frente al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida en los cuartos de final del Challenger de Quito, tras los triunfos de este miércoles, en busca de los 50 puntos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) que se llevará el ganador del torneo.