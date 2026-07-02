Fritz, en tercera ronda de Wimbledon por tercer año seguido

El estadounidense, que jugará en dieciseisavos con el ganador del partido entre el canadiense Gabriel Diallo y el italiano Lorenzo Sonego, fue finalista en Stuttgart, que perdió contra Ben Shelton, y en Halle una semana después, donde cayó ante su compatriota Frances Tiafoe.
"Pensaba que mi rodilla iba a sufrir más en césped pero ha respondido bien", dijo el norteamericano tras el partido que estuvo de baja unos meses tras una dolencia en esa zona en la pierna derecha y que resolvió en dos horas.