Tenis
02 de julio de 2026 a la - 11:35

Fritz, en tercera ronda de Wimbledon por tercer año seguido

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Redacción deportes, 2 jul (EFE).- El estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito, alcanzó por tercera vez consecutiva la tercera ronda del torneo de Wimbledon tras ganar su problemas a su compatriota Patrick Kypson por 6-2, 6-2 y 7-5.

Por EFE

El estadounidense, que jugará en dieciseisavos con el ganador del partido entre el canadiense Gabriel Diallo y el italiano Lorenzo Sonego, fue finalista en Stuttgart, que perdió contra Ben Shelton, y en Halle una semana después, donde cayó ante su compatriota Frances Tiafoe.

"Pensaba que mi rodilla iba a sufrir más en césped pero ha respondido bien", dijo el norteamericano tras el partido que estuvo de baja unos meses tras una dolencia en esa zona en la pierna derecha y que resolvió en dos horas.