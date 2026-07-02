Noskova aplaca a Osorio

Osorio, que tuvo una buena reacción tras perder el primer set, igualó el partido pero acusó el resbalón que sufrió en la segunda manga y que la obligó a pedir la asistencia del médico de pista. Aun así, continuó y terminó por perder después de casi dos horas de partido.

La checa, ganadora este año en Berlín que une al título logrado en Monterrey hace dos años, está a un paso de igualar su mejor registro en el All England Club, los octavos de final que obtuvo en el pasado curso. Alcanza ahora su cuarta presencia en Londres y se medirá a la rumana Sorana Cirstea que ganó a la australiana Kimberly Birrell por 6-3 y 6-4.

Osorio, por su parte, que había ganado uno de los dos enfrentamientos previos a Noskova, en Lyon en el 2023 -la otra la venció la europea en la eliminatoria de la Copa Billie Jean King del 2025- se quedó a un paso de su techo en Wimbledon, la tercera ronda del 2021.