Djokovic: "Estoy con más energía que en Roland Garros"

"Estoy más fresco, con más energía ahora después de tres partidos que cuando llevaba lo mismo en París. Es lógico porque las superficie son distintas y el esfuerzo es diferente, no requiere tanto esfuerzo", analizó el ganador de veinticuatro torneos del Grand Slam.

"Aún así estaré menos suelto a medida que avance el torneo pero me siento bien", insistió Djokovic que restó importancia a las molestias en el muslo drecho. "Nada grave, por momentos se agarrotaban y solo intentaba activarme pero no es nada grave. Físicamente estoy bien por ahora y el cuerpo responde", indicó.

El siete veces campeón en Wimbledon, que pretende ganar un título más en Londres e igualar Con Roger Federer, subrayó la importancia y la energía que le transmiten sus hijos. "Cuando gané, les vi. Puedo escucharles y me apoyan. ANoche hablé con mi hija y me enseñó un par de bailes de adolescentes que trabajamos y lo intenté hacer pero por lo que vi no salió muy bien", dijo.

"Yo interactúo así con ellos. Intento hacerles felices y me hace feliz que me puedan ver en la pista central tantos años. Saben lo que pasa y siguen el juego", indicó.

Todo ello tiene que ver también con la conexión con el público porque "esto es entretenimiento y pretendo hacerlo. He tenido siempre esos intercambios con loa gente aunque hay partidos donde solo quieres desconectar de todo".

El serbio realzó el valor que para él tiene el triunfo ante Rinderknech. "Era un gran desafío para mi. No encontré el mismo ritmo que con Tsitsipas. Era mi primer partido contra Rinderknech y sabía que era una buena prueba. Fue un partido duro y me siento aliviado de haberlo sacado adelante", reconoció el séptimo jugador del mundo en la actualidad.