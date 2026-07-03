Safiullin deja a Fonseca sin octavos y a Djokovic sin revancha

No habrá un duelo generacional entre el prometedor tenista sudamericano y el serbio Novak Djokovic, que, si saca adelante su compromiso con el francés Arthur Rindereknech, se medirá a Safiullin. Hubiera sido la revancha de Roland Garros para el serbio, eliminado por Fonseca sobre la tierra de París hace unas semanas.

No necesitó el ruso, emocionado al final, en el discurso sobre la pista, un partido largo. Se rompió al recordar su lesión y el recorrido hecho hasta ahora tras el parón competitivo.

En esta ocasión batió a Fonseca por la vía rápida. El brasileño sufrió la derrota ante un jugador más allá de los cien primeros del mundo por segunda vez en un Grand Slam. Le ocurrió en Wimbledon, en este mismo tramo, el pasado año, contra el chileno Nicolas Jarry, 143 del ránking. Ahora también contra Safiullin, 132.

Fonseca, que aspiraba con 19 años y 325 días en ser el jugador más joven en llegar a octavos desde el 2022, cuando lo hizo Alcaraz, se quedó en la tercera ronda, su techo en el All England Club.

Safiullin, procedente de la previa, está en octavos por segunda vez después del 2023, cuando llegó a situarse entre los ocho mejores del evento. Pero aprovecha bien sus armas el ruso, que ha logrado ganar cinco de los seis partidos que ha jugado contra tenistas top 30 en Wimbledon.

Apoyado por 41 golpes ganadores y solo 19 errores no forzados, Safiullin volvió a octavos. Espera al ganador de Djokovic y Rinderknech.