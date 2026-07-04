Cobolli resiste a Khachanov y a un maratón y se cinta con De Miñaur en octavos

El transalpino, finalista en Roland Garros semanas atrás, ganó por 0-6, 7-6(4), 6-7(5), 6-2 y 6-2) y se citó con el australiano Alex de Miñaur con la mirada puesta en los cuartos de final, su techo en el All England Club, del año pasado.

El transalpino estuvo a punto de perder. Fue un duelo de vaivenes, condicionado por los contratiempos físicos de Cobolli que pudo mantener el tipo hasta el final y ganar el partido. Fue decisivo el inicio del cuarto parcial cuando el italiano salvó cuatro puntos de break que hubieran sido definitivas.

En octavos se enfrentará Flavio Cobolli al australiano Alex de Miñaur que previamente ganó en cuatro sets (6-2, 5-7, 6-2 y 6-1) al estadounidense Zachary Svajda.