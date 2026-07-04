Eala despide a la campeona, Swiatek

El adiós de Swiatek, exnumero uno del mundo y tercera cabeza de serie se une a la sucedida minutos antes de la kazaja Elena Rybakina, apeada del torneo que ganó en el 2022 por la belga Elise Mertens.

Eala, de 23 años, nunca había superado el primer tramo de Wimbledon. Alumna de la Academia Rafael Nadal, donde se ejercita, ya es historia en Filipinas.

La primera jugadora filipina en alcanzar los octavos de final de un Grand Slam y la primera en situarse entre las 30 primeras del ránking mundial, reeditó los momentos de gloria que vivió cuando era una recién llegada al tenis profesional. Ya ganó a Swiatek en el WTA 1000 de Miami del 2025 y después superó a la estadounidense Jessica Pegula en semifinales. Eran ya dos victorias ante jugadores top 10.

Tardó dos horas y cuarto en dejar fuera de Wimbledon a la campeona que mantuvo el tipo ante el ímpetu de Eala en el primer set. Evitó la derrota mientras pudo pero la filipina se mostró solida y no desperdició su oportunidad. Después, Swiatek mostró que mentalmente no atraviesa su mejor momento. Se hundió. Eala se puso con 4-0 en el segundo set y encarriló el triunfo que la lleva a octavos de final.

Swiatek acentúa su mal trayecto en el año. Irregular en arcilla, su superficie favorita, tampoco ha salido del pozo en hierba. Caerá en el ránking, al sexto puesto.

Alexandra Eala, por su parte, se enfrentará en octavos a la italiana JAsmine Paolini, que superó con claridad a la griega Maria Sakkari por 6-1 y 6-2.

El adiós de Swiatek se une al de Rybakina, segunda favorita y campeona en el 2022, vencida por la belga Elise Mertens por 7-6(4) y 6-1 en una hora y 35 minutos.