El español Rafa Jódar causa baja en la Copa del Rey y le suple Pablo Carreño

Jódar, que era el gran reclamo de la competición tras firmar un gran año de debut como profesional, no estará en las instalaciones del Real Club Recreativo de Huelva por "motivos personales", señala la organización, que rápidamente ha podido cerrar la participación Carreño.

Precisamente, ambos se enfrentaron en la segunda ronda de Wimbledon, donde Jódar ganó a Carreño por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 en un partido que se disputó en dos días.

La Copa del Rey arrancará el próximo 10 de julio con el duelo entre Roberto Bautista y Dani Mérida, ganador del torneo onubense en 2024. Al término de este partido, el Recreativo de Huelva de Tenis entregará su máxima distinción, la Medalla de Oro, a Roberto Bautista como homenaje a su carrera, a la que pondrá fin este año.

La segunda semifinal se disputará a continuación y enfrentará a Pablo Carreño y a Iñaki Montes, de donde saldrá el segundo finalista del torneo.

El sábado 11 de julio se disputará la final directa de la modalidad femenina entre las jugadoras españolas Lorena Solar y Nuria Párrizas.