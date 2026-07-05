Muchova, en cuartos de final de Wimbledon por tercera vez

Muchova logró en dos horas y 46 minutos su octava victoria seguida, el total de las cuatro que consiguió la semana pasada cuando ganó el título en Bad Homburg y otras tantas esta semana en el All England Club.

Fue el segundo triunfo en tres enfrentamientos contra su compatriota con la que solo había jugado sobre tierra con un partido ganado para cada una.

Muchova se rehízo en el tercer set después de que el segundo se le escapara a pesar de tener ventaja por 5-2 y de que su rival se anotara cinco parciales consecutivos.

Muchova, novena del mundo, jugará sus octavos cuartos de final de un Grand Slam ante la ganadora del duelo entre la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka o la japonesa Naomi Osaka. Si llega a semifinales, la checa sera sexta del ránking WTA, el mejor registro de su carrera.