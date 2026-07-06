Arthur Fery: "Roger (Federer) estaba en el palco y me puse nervioso"

"Cuando encendí la tele en el vestuario y vi que Roger Federer estaba en al Royal Box... No sabía que iba a venir y le dije a mi equipo que Roger estaba en el palco y que me sentía nervioso", reconoció tras el encuentro.

Fery, 114 del mundo antes del inicio del partido, es, al menos, 60 del ránking y puede salir de Wimbledon en el 40. Una subida de cincuenta puestos en la clasificación ATP.

"Tengo muchas emociones ahora. He ganado por segunda vez en cinco sets y me cuesta asimilar lo que ha pasado. Estaba nervioso antes de jugar, del partido. Dimitrov es un jugador increíble pero me asenté rápido. Estuve cómodo", resumió.

"Es increíble estar así y que te vea uno de los mejores jugadores de la historia y en cinco sets y en la pista central contra Dimitrov", recordó de nuevo el británico de 23 años que por primera vez alcanza los cuartos de final de un Grand Slam.

"Estas semanas la mentalidad ha salido a relucir varias veces y estoy orgulloso de mi actitud en la pista. Solo lucho y busco la forma de mantenerme en el partido. Pelear hasta el final", dijo Fery.

El jugador británico se enfrentará en cuartos al italiano Flavio Cobolli que eliminó al australiano Alex de Miñaur. Le ganó en el Abierto de Australia en el único partido que ha ganado en un Grand Slam que no sea Wimbledon.

"Será un partido duro y distinto al de Australia. Las condiciones son otras y él estará al cien por cien. Jugué muy bien entonces y espero que me sirva de experiencia", confió.

El público no paró de apoyarle en la pista centra del All England Club. Le llevó en volandas. "Tenía amigos y familiares en la grada y les busco en partidos así. Fue muy especial compartir esos momentos con ellos. Lo voy a recordar siempre", concluyó Arthur Fery.