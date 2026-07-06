Davidovich: "Levantar mi primer título es algo que nunca olvidaré"

El malagueño se marchó de Londres tras igualar su mejor registro y a un paso de introducirse en la segunda semana de competición en la que, cinco años después, no habrá representación española.

Davidovich no habló tras el encuentro con Auger Aliassime. Terminó físicamente fundido tras sufrir otra vez una dolencia en el tobillo izquierdo que se dañó en Stuttgart. Se va del torneo con ocho victorias seguidas en hierba, las conseguidas con el título de Mallorca, el primero en su carrera y otras tres en el All England Club y una gran imagen.

"Un capítulo inolvidable. Gracias a todos los que me apoyaron en cada paso del camino", ha escrito en su cuenta de X Davidovich este lunes. "Levantar mi primer título en hierba es un momento que nunca olvidaré. Nos vemos pronto de vuelta en la pista", dijo el andaluz ya de vuelta a casa.

Alejandro Davidovich, sin embargo, no quiso profundizar sobre la polémica surgida al final del choque con Felix Auger Aliassime que le negó la mano después del saludo de la red y le acusó de aprovecharse de la normativa y pedir la asistencia médica cuando, en el cuarto set, el canadiense sacaba para ganar.

El norteamericano estaba molesto porque Davidovich paró el partido y pidió la presencia del fisio por una lesión en el tobillo izquierdo. Auger Aliassime lo criticó porque pensó que fue una maniobra del español, que después hizo rotura en el juego y ganó el set. El partido, que duró cuatro horas y media, se marchó al quinto parcial.

Davidovich, que perdió al final el encuentro, le explicó la situación, pero el canadiense no lo aceptó y criticó después la normativa.

"No quiero dar muchas explicaciones sobre lo que ocurrió entre él y yo. Sabe mi opinión. La regla tiene que cambiar y, mientras siga así, el jugador la usará a su favor", explicó Auger Aliassime.

"Si estás muy lesionado te retiras. Pero parar el partido en mitad del servicio del oponente y poder llamar al fisioterapeuta, me parece una vergüenza de regla. No conozco ningún otro deporte donde se pueda hacer eso. Lo digo en serio. Es una vergüenza de regla", resumió el canadiense.

Davidovich, en Movistar, explicó la lesión. "Me haré una resonancia, pero fue un movimiento, cuando deslizo y se me va el pie para dentro, ese es el único movimiento, eso es lo que pasó. No controlo algunos movimientos, entonces, cuando se me va el pie así, son 30 o 40 segundos en los que veo las estrellas, y después se me pasa el dolor, no tengo dolor", argumentó.

"Tengo esta lesión desde antes de Stuttgart, que me doblé el tobillo entrenando en Montecarlo. Es algo con lo que estamos lidiando cada día. No me ha dado tiempo a descansar ni tres días seguidos", justificó Alejandro Davidovich que rechazó profundizar en la polémica con el canadiense.