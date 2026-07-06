De Miñaur, abatido: "Siento que me alejo cada vez más de los sueños"

"No sé cuando me recuperaré de esta derrota. No jugaré un torneo durante un tiempo. Los objetivos que tienes empiezan a desvanecerse a irse más lejos Hace un par de años sentía que estaba más cerca de los objetivos y ahora siento que cada vez me alejo más de los sueños que tenía", resumió el jugador de Sydney.

"Estoy roto por dentro. No estar a la altura es muy duro y esta vez no estuve lo suficientemente bien mentalmente. Esa es la realidad", argumentó Alex de Miñaur, sexto jugador del mundo.

"Siguen llegando derrotas y no lo asumes. Quiero alcanzar una versión mejor de mi mismo pero me quedo corto constantemente y dudo ya de mi mismo. Me pregunto si seré capaz de dar otro paso más y superarme", se preguntó De Miñaur.

"Soy realista. Estoy en una buena posición en el ránking pero quiero más y no puedo lograrlo. Es una batalla cada día y esta derrota es otra más", indicó el australiano. "No voy a decir que cuelgo la raqueta. La derrota está reciente y me levantaré y me daré otra oportunidad".

"Tengo el tenis para ganar partidos como este. Pero no pude y por eso me siento así", indicó De Miñaur.